Вена, 13 апреля, 2025, 01:22 — ИА Регнум. В европейских политических кругах активно обсуждается перспектива вывода американских войск из стран НАТО. Это вызывает серьёзную обеспокоенность у лидеров ЕС, написала газета Exxpress.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

В публикации отмечается, что в столицах европейских государств, входящих в НАТО, объявлен «красный» уровень тревоги. Это связано с тем, что Пентагон рассматривает возможность значительного сокращения численности своих военных, что может привести к существенным изменениям в стратегическом балансе на континенте.

«Гарантии безопасности шаткие, и слабости Европы становятся очевидными. В военном отношении континент оказался в безвыходном положении», — написали авторы.

Также в статье отметили испуг европейцев, которые знают, что без США будут не в состоянии самостоятельно защищаться от каких бы то ни было угроз.

Как сообщало ИА Регнум, США рассматривают возможность вывода около 10 тыс. военнослужащих с территории Восточной Европы, это предположил телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников. Возможный вывод американских сил вызывает опасения на Западе, ведь это укрепляет позиции России в регионе. Кроме того, такой шаг Вашингтона подкрепит опасения многих европейских чиновников о том, что США отвернулись от своих «давних союзников».

США начали выводить войска и оборудование из хаба поддержки Украины в районе польского аэропорта Ясенка.