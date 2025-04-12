Москва, 13 апреля, 2025, 01:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хотел бы закончить конфликт на Украине, ему плевать на неё. Об этом 12 апреля заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

«У нас есть все основания полагать, что он (Трамп. — Прим. ред.) действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину. И ему действительно совсем не хочется помогать ещё больше оружием, работать, как он считает, за всю Европу, отдуваться в НАТО и вообще в военных конфликтах, тратить на это безумное количество денег, как-то всё это объяснять американским налогоплательщикам», — отметила журналист в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Симоньян добавила, что Трампу всё это не надо.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что граждане США устали оплачивать нужды Украины и финансировать её конфликт с Россией. Она пояснила, что Дональд Трамп хочет, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский испытывал благодарность Соединённым Штатам и налогоплательщикам этой страны, ведь именно за их счёт происходило обеспечение нацбезопасности Украины.

В этот же день советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнул, что предоставляемая Украине американская военная помощь и терпение американцев не безграничны. При этом время не на стороне тех, кто хочет вечно продолжать конфликт, подчеркнул он.

Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.