Пекин, 13 апреля, 2025, 00:55 — ИА Регнум. Из-за сильного ураганного ветра худым жителям северного Китая власти рекомендовали не выходить на улицу. Об этом сообщил телеканал FTV News.

Christina X Последствия урагана

Отмечается, что из-за непогоды в некоторых регионах Китая накануне был объявлен режим повышенной готовности.

Синоптики предупредили, что скорость ветра в крупных городах КНР, в том числе в Пекине и других частях региона Хэбэй может достигнуть 150 км в час. Ветер такой силы может вырывать с корнем деревья диаметром до 30 см. Жителей весом менее 50 кг призвали не выходить на улицу.

В Пекине впервые за десять лет объявили «оранжевое» предупреждение.

Из-за сильного ветра отменили массовые мероприятия, учебные заведения, парки, аттракционы закрыли, а строительные работы и движение поездов приостановили.

Как сообщало ИА Регнум, в Алтайском крае в многоквартирном доме из-за ураганного ветра обрушился балкон. 5 апреля шквалистый ветер обрушился на регионы Сибири. Так, в Алтайском крае и Кузбассе сильный ветер повредил электросети. В Хакасии в результате урагана пострадали 32 человека.

В это же время скорость ветра в Красноярске достигала 33 м/с. Часть Октябрьского района города из-за повреждений сетей осталась без электричества. Поступило сообщение о гибели женщины, которая упала с балкона из-за урагана.

Всего в Красноярском крае из-за непогоды без электроснабжения остались почти 60 тыс. человек.

6 апреля в Иркутской области из-за сильного ветра, скорость которого достигала 34 м/с, без электричества остались свыше 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах.