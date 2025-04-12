Москва, 13 апреля, 2025, 00:44 — ИА Регнум. Несколько тысяч специалистов противовоздушной обороны (ПВО) ежедневно заступают на боевое дежурство для защиты приграничных районов и важнейших объектов на территории России, отметило 13 апреля Минобороны РФ в поздравлении военнослужащих с профессиональным праздником.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Войска ПВО круглосуточно обеспечивают мирное небо над городами страны, невзирая на погодные условия и время года», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны добавили, что с первых дней начала специальной военной операции специалисты подразделений войск ПВО принимают активное участие в борьбе с противником в районе боевых действий, в глубине территории России.

Части ПВО оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники, в их числе ЗРС С-400, С-350, ЗРПК «Панцирь-С» различных модификаций. В радиотехнические части поступают на вооружение новые радиолокационные комплексы и станции типа «Небо», «Сопка», «Каста» и другие.

Накануне праздника ветеранов ПВО и военнослужащих поздравил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Афзалов.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчёркивал, что российские военные, защищая левобережье региона, обеспечивают максимальное прикрытие неба. Он уточнил, что радиолокационные станции дальнего обнаружения «Купол» покрывают область невидимым защитным зонтом радиусом 130 км. Сведения о скорости и целях воздушных объектов передаются на командные пункты или напрямую зенитным батареям, которые уничтожают ракеты и дроны противника. Для этого используются зенитные установки или автоматические пушки.

В Минобороны РФ 12 апреля сообщили, что за сутки средства ПВО уничтожили 154 беспилотника Вооружённых сил Украины, а также шесть управляемых авиационных бомб JDAM. За весь период проведения спецоперации ВС РФ ликвидировали 660 самолётов, 283 вертолёта, 51 128 БПЛА, 601 ЗРК, 22 811 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 518 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 010 единиц специальной военной автомобильной техники.