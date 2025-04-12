Вашингтон, 13 апреля, 2025, 00:27 — ИА Регнум. На выезде хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всухую проиграли соперникам «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась с разгромным счетом 0:7 (3:0, 3:0, 1:0).

Michael Miller Александр Овечкин

Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после недавнего грандиозного успеха не играл — россиянину, который с 895 голами является лучшим снайпером в истории НХЛ, дали время отдохнуть, как ранее сообщил главный тренер команды Спенсер Карбери.

Спортивные эксперты назвали игру без Овечкина крупнейшим поражением клуба в сезоне.

Несмотря на поражение, «Вашингтон» продолжает лидировать с 109 очками в 79 матчах.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать рекорд.

В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» вручил Овечкину и двум его сыновьям золотые клюшки, форварду и его матери Татьяне Овечкиной преподнесли премиальные часы, супруге Анастасии подарили украшение с драгоценностями.