Архангельск, 13 апреля, 2025, 00:15 — ИА Регнум. Жителя Архангельска задержали по подозрению в поджоге четырёх служебных автомобилей полиции. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Управления МВД России по Архангельской области.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция, МВД, задержание

«Сегодня около 21:00 мск на территории, прилегающей к одному из административных зданий УМВД России по городу Архангельску, произошёл поджог четырёх служебных автомобилей. Подозреваемый в совершении преступления — местный житель 2003 года рождения — на месте задержан сотрудниками полиции», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 7 марта в Казани неизвестный мужчина поджёг автомобиль начальника отдела военного комиссариата Татарстана. Злоумышленник бросил под припаркованный на Роторной улице Hyundai i40 самодельный коктейль Молотова, после чего сбежал с места преступления. Пожарных вызвали очевидцы, заметившие пылающую машину. Автомобиль выгорел лишь частично. Правоохранители организовали поиски поджигателя. По одной из версий, он мог выполнять задание украинских мошенников.

В декабре 2024 года в Петушках во Владимирской области школьная учительница попыталась поджечь отдел полиции, бросив в здание коктейль Молотова. Женщину задержали на месте. По её словам, она отдала аферистам 1,5 млн рублей, после чего злоумышленники предложили ей вернуть деньги, если она устроит поджог.