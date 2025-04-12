Вашингтон, 13 апреля, 2025, 00:01 — ИА Регнум. Чиновники Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом намерены за 2025 год депортировать из страны около 1 млн нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на собственные источники написала газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

Планы депортировать 1 млн мигрантов значительно превышают рекорд бывшего президента Барака Обамы в 400 тыс. человек, отметило издание.

Аналитики считают эту цель нереалистичной из-за нехватки ресурсов и права мигрантов на обжалование депортации. Координацией процесса занимается заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Команда Трампа планирует выслать 1,4 млн мигрантов с судебными решениями. Ведутся переговоры о репатриации с 30 странами. С начала года из страны уже высланы 117 тыс. человек, но статистика по депортациям не публикуется, резюмировали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, американские власти готовят документ, который подразумевает прекращение федерального финансирования любого города США, защищающего незаконных мигрантов. Об этом 10 апреля заявил Дональд Трамп.

Ранее американский лидер призвал нелегалов самостоятельно депортироваться из страны. По словам Трампа, те, кто покинет США добровольно, получат шанс вернуться на законных основаниях. Если иностранцы, незаконно находящиеся на территории страны, не проведут такую процедуру, то их депортируют власти, после чего шанса вернуться в США у них не будет.