Осло, 12 апреля, 2025, 23:52 — ИА Регнум. Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн демонстративно сожгла свой стартовый номер гонки Janteloppet в знак протеста против уменьшения призового фонда победителю у женщин. Об этом 12 апреля сообщил норвежский телеканал TV2.

Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press Астрид Эйре Слинн

«Это просто шокирует. В 2025 году не должно быть возможности столкнуться с чем-то подобным», — прокомментировала свой поступок лыжница.

Отмечается, что перед стартом организаторы проинформировали спортсменов о снижении призовых выплат победителю до 500 тыс. крон. Это решение было вызвано недостаточным количеством зарегистрированных участниц. В дальнейшем гонку и вовсе отменили.

Как сообщало ИА Регнум, старший тренер сборной России Юрий Бородавко отмечал, что в сборной Норвегии по лыжным гонкам существует жёсткая цензура, а спортсмены не имеют права ничего говорить. Они все очень закрытые и политизированные. На больших соревнованиях, чемпионате мира, Олимпийских играх у них есть пресс-атташе, без которого им нельзя дать ни одного интервью. Он всё время их корректирует, подсказывает, что нужно отвечать, добавил российский тренер.