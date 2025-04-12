Курск, 12 апреля, 2025, 23:41 — ИА Регнум. Руководство Рыльского района Курской области совместно с волонтёрами «Барс-Курск» эвакуирует жителей приграничных населённых пунктов из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Очередные подлые преступления украинской хунты. За последние два дня ВСУ несколько раз атаковали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, в 2 км от границы с Украиной. Мост получил частичные повреждения», — написал Хинштейн.

Отмечается, что жители села Козино ранее покинули дома, но часть сельчан остаются в Городище и хуторе Ряза. Врио губернатора пояснил, что четверых уже вывезли.

«К сожалению, несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать. Принудительно выселять их мы не вправе, поэтому власти фиксируют отказы людей под видео, разъясняя, какой опасности они себя подвергают», — добавил Хинштейн.

В любом случае, заверил врио губернатора Курской области, задача власти — обеспечить возможность выезда и помочь каждому. Работа по эвакуации населения продолжается, сказал Александр Хинштейн.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников в небе над пятью регионами России за ночь на 12 апреля. Над Курской областью обнаружили и сбили 18 дронов ВСУ.

11 апреля Александр Хинштейн информировал, что украинские дроны атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области. Обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений. Врио губернатора призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.

9 апреля украинские военные с применением беспилотника целенаправленно атаковали высоковольтную линию «Курскэнерго». В результате агрессии киевского режима в Большесолдатском районе более 600 потребителей остались без электричества.