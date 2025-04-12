Киев, 12 апреля, 2025, 23:31 — ИА Регнум. Всех без исключения украинцев, включая женщин, необходимо привлекать к службе в армии. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Палиса.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Необходимо продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось чёткое представление о том, что служить должны все. Это обязанность защиты государства, она определена в конституции для граждан», — приводит его слова украинское издание «Страна. ua».

Палиса также напомнил об израильской армии, в которой женщины служат наравне с мужчинами. Он предложил ограничить доступ неслуживших украинцев к определённым услугам и возможностям, например установить невозможность трудоустройства на госслужбу.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года военнослужащая 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Елена Закревская заявила о необходимости объявить на Украине обязательную мобилизацию женщин. В стране не хватает новобранцев даже для восполнения потерь на украинском фронте, отметила она.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко также предложил готовить украинских женщин к военной службе. При этом он пояснил, что военную подготовку для женщин следует ввести не для призыва их на фронт, а с целью консолидации общества.