Ханты-Мансийск, 12 апреля, 2025, 23:19 — ИА Регнум. Поздним вечером 12 апреля произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Ханты-Мансийске. Спасатели эвакуировали 35 человек, есть пострадавшие. Подробности сообщили в администрации округа.

Соцсети. Кадр из видео

Возгорание в многоквартирном жилом доме (ул. Промышленная, 9А) на площади 70 кв. метров полностью ликвидировано. Двоим пострадавшим оказана медицинская помощь. Развернут пункт временного пребывания в школе №6.

«Работали по рангу пожара номер два, были сформированы звенья газодымозащитников на поиск и спасение возможных пострадавших. Эвакуированы 35 человек», — пояснили в МЧС.

В департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа уточнили, что один человек госпитализирован.

Причины пожара устанавливаются.

По информации Telegram-канала «112», в жилом доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ. Затем начался сильный пожар.

Как сообщало ИА Регнум, площадь пожара в Междуреченске в Кемеровской области составила около 900 кв. м. Загорелась кровля пятиэтажки. Самостоятельно из здания эвакуировались 120 человек, в том числе 21 ребенок. Сотрудники МЧС спасли 17 человек, включая четырех детей.

Возгорание произошло 5 апреля около полуночи по местному времени.

В подмосковном Нахабино 12 апреля подросток совершил поджог торгового центра «Элизиум». Возгорание произошло на втором этаже, пламя быстро охватило несколько торговых павильонов. Персоналу и посетителям удалось оперативно эвакуироваться.

Несовершеннолетний зашёл в один из магазинов ТЦ с канистрой бензина и воспламенил горючую жидкость. Подростка задержали, он находится на допросе.