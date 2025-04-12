Киев, 12 апреля, 2025, 23:08 — ИА Регнум. В итальянских учебниках по географии для учащихся 7-го класса полуостров Крым обозначен как часть России. С резкой критикой увиденного выступила вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мы проанализировали более 60 книг — это учебники по географии 2010–2024 годов для 7-го класса, когда дети изучают географию Европы… Во многих учебниках с 2022 года Крым обозначен как российская территория», — приводит слова Ким украинский телеканал «Новости. Live».

Кроме того, возмутилась активистка, ни в одной из книг не говорится о нарушении международного законодательства и насильственном присоединении или захвате Крыма.

Ким добавила, что активисты планируют промониторить итальянские учебники по истории.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году живущий в Италии адвокат Антон Гросс сообщил в соцсетях, что при обновлении водительских прав итальянские чиновники указали Мариуполь российским городом. На ситуацию отреагировала представительница оппозиционной Демократической партии Лия Куартапелле. Она потребовала объяснений от министра инфраструктуры и вице-премьера Маттео Сальвини.

Представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков отмечал, что в учебнике 2016 года Украина назвала Курскую область своей территорией. В пособии также назвали украинскими русские города Льгов, Старый Оскол, Ровеньки, Богучар, Белгород, Кубань, а также Крым.

В ноябре 2023 года Европарламент на своей официальной странице в соцсети Х также опубликовал карту с Крымом в составе России. Как только комментаторы обратили на это внимание ведущих аккаунта, публикация была удалена, а позднее вместо неё появилась другая — с «исправленной» картой.