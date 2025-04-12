Москва, 12 апреля, 2025, 22:46 — ИА Регнум. Власти Туниса не объяснили россиянам причину задержания и не предоставили им переводчика с арабского языка. Об этом журналистам сообщили освобождённые российские граждане по прилёте на родину.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Самое интересное, что все документы на арабском, переводчика нет. Тебе не говорят даже, в чём подозревают. Просто припугивают, говорят: это что-то страшное», — пояснили россияне «РИА Новости».

По их словам, граждан РФ подозревали в причастности к терроризму, шпионажу и, возможно, к нелегальным раскопкам.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года туристы из РФ отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Спустя несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».

Первая группа из 11 граждан РФ, ранее освобождённых из-под стражи в Тунисе, прибыла в Москву 12 апреля 2025 года. Днём ранее следственный судья Туниса принял решение об освобождении туристов. По информации местных СМИ, в ходе следствия была доказана непричастность россиян к терроризму.

По прибытии в Москву россияне отметили, что в тунисской тюрьме условия содержания для иностранцев хуже, чем для обычных граждан. У таких заключённых нет возможности видеться с близкими и принимать передачи, также запрещены любые звонки и письма.