Москва, 12 апреля, 2025, 22:44 — ИА Регнум. После продолжительной болезни умер директор культового советского фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский. Об этом ТАСС сообщил его сын Александр Богуславский.

Максим Блинов/РИА Новости

По словам Александра, Виталий Богуславский скончался 12 апреля в Москве. Ему было 79 лет.

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Винокур написала в соцсети, что «оскароносный друг семьи Виталий Богуславский покинул нас».

Она опубликовала архивное фото, на котором Виталий Богуславский и её отец — юморист Владимир Винокур.

Начало карьеры Богуславского приходится на 1977 год. Он участвовал в работе над фильмами «В зоне особого внимания», «Москва слезам не верит», «Охота на лис», «Ответный ход», «Верными останемся», «Безотцовщина».