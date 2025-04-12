Москва, 12 апреля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Фанаты и поклонники умершего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) нанесли граффити на легендарную Стену Виктора Цоя на Арбате в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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Теперь граффити с лицом Цоя перекрывает большая надпись «Техник» и портрет рэпера. «Композиция» занимает половину стены.

«Этот кощунственный поступок вызвал гнев и осуждение поклонников творчества Цоя», — написали авторы канала.

Стену дома №37 на Арбате, выходящую в Кривоарбатский переулок, поклонники Виктора Цоя исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. Стена считалась зеркалом эпохи.

Как сообщало ИА Регнум, Пашу Техника похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. Здесь же покоятся бабушка исполнителя и ещё несколько его близких.

За час до прибытия гроба поклонники Паши Техника начали собираться у кладбища, фанаты ждали у главного входа. В последний путь артиста провожали более 500 человек. Его похоронили в белом гробу.

27 марта 40-летнего рэпера экстренно госпитализировали в Таиланде и ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером он скончался. 9 апреля тело рэпера доставили из Таиланда в Москву. В свидетельстве о смерти врачи указали «септический шок», к которому привели острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточнённая пневмония.

Церемония прощания с исполнителем прошла в храме Петра и Павла в Лефортово. На протяжении всей церемонии поклонники рэпера скандировали имя музыканта у входа в церковь. За территорией храма также собралась очередь из людей, желавших проститься с исполнителем.