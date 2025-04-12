Берлин, 12 апреля, 2025, 22:23 — ИА Регнум. О возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным высказался лидер одержавшего победу на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС Фридрих Мерц

«На данный момент над этим вопросом я конкретно не задумываюсь. Я встречусь с ним (с Путиным. — Прим. ред.) или позвоню ему только тогда, когда станет ясно, что мы собираемся продолжить разговор и каким образом», — пояснил политик в интервью газете Handelsblatt.

В данном случае ключевым фактором будет являться европейское единство, добавил он.

Мерц также прокомментировал вероятность отправки немецкого миротворческого контингента на Украину. По словам Мерца, он не объявляет об этом публично и не исключает категорически такой возможности.

Как сообщало ИА Регнум, досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Первое место занял блок ХДС/ХСС, набравший 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» расположилась на втором месте, получив 20,8% голосов. Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца осталась на третьем месте, за неё отдали голоса 16,4% избирателей. Фридрих Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство, и отметил, что это будет «непросто». Он планирует сформировать новое правительство к 20 апреля. В свою очередь Шольц признал поражение и поздравил Мерца с победой.

Мерц 15 февраля заявил, что переговоры по урегулированию конфликта между Россией и США без участия Украины и Европы неприемлемы. Европейские страны обязаны оказать Киеву сильную поддержку, призвал он.