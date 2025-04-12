Таллин, 12 апреля, 2025, 22:00 — ИА Регнум. Эстонские власти утверждают, что на задержанном танкере Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга, было зафиксировано около 40 нарушений, сообщила 12 апреля телерадиокомпания ERR.

Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков. Из 40 выявленных нарушений 29 являются серьёзными и стали основанием для задержания судна», — сообщила телерадиокомпания со ссылкой на департамент транспорта.

По этим данным, 23 нарушения касаются документации, остальные — технических вопросов и аспектов подготовки экипажа к аварийным ситуациям. Судно находится в порту Мууга под охраной военно-морских сил Эстонии, после устранения нарушений и повторной проверки ему выдадут разрешение на продолжение пути, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля эстонские СМИ соообщили, что силы обороны страны задержали у берегов острова Аэгна в Таллине танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в Россию. Целью задержания была объявлена проверка документов и юридического статуса судна.

Согласно данным сайта Marinetraffic, Kiwala шёл в порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с танкером после задержания находились корабли военного флота Эстонии и НАТО. Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар выступил с утверждением, что танкер находится под санкциями.

Ранее также сообщалось, что парламент Эстонии планирует наделить силы обороны и военно-морской флот правом топить подозрительные торговые суда. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что Эстонию в этом отвратительном намерении поддерживает какая-то из европейских стран, вероятно Великобритания. Патрушев подчеркнул, что подобным планам нужно противодействовать.