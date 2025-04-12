Москва, 12 апреля, 2025, 21:21 — ИА Регнум. В Национальном центре «Россия» на презентации национального проекта «Молодёжь и дети» стартовала форумная кампания Росмолодёжи 2025 года. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба агентства.

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В форумах в 2025 году примут участие более 20 тыс. молодых людей со всей страны, молодые семьи, участники СВО и представители иностранной молодёжи. Участие в церемонии открытия принял первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Базовый принцип, который задал наш президент при всей государственной работе с молодёжью, можно сформулировать так — ничего для детей и молодёжи без участия самих детей и молодёжи. Это ваше время, потому что Россия сегодня — действительно страна возможностей. Не случайно старт форумной кампании проходит в великий день для мира, когда впервые наш гражданин Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, открыв космическую эру для человечества. И это символ того, что у каждого из вас безграничные возможности», — подчеркнул Кириенко.

Форумы Росмолодёжи дают возможность молодым людям повысить уровень знаний в науке и образовании, социальном развитии, предпринимательстве, медиа, технологиях, творческих индустриях, спорте, экологии, развитии внутреннего туризма, агротехнологиях и других. Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко запустили онлайн-регистрацию на предстоящие события.

«У вас огромное количество дорог. Вы можете приносить пользу и быть волонтёрами в общероссийском проекте #МЫВМЕСТЕ, проявить себя в конкурсах «Твой ход», «Большая перемена», участвовать в программе «Больше, чем путешествие» и открывать красоты нашей необъятной страны, получить гранты на свои стартапы. Дерзайте, пробуйте, и всё у вас получится», — сказал Чернышенко.

В 2025 году форумы Росмолодёжи пройдут в 25 регионах страны — от Калининграда до Камчатки, в том числе в Донбассе и Новороссии. Участники смогут получить приглашения на стажировки и трудоустройство к отраслевым лидерам и госкорпорациям, посетить ведущие предприятия и организации, исследовать уникальные места и объекты принимающих регионов.

«В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в программе форумов предусмотрена тема сохранения исторической памяти о подвигах наших Героев. Нацпроект «Молодёжь и дети» объединил все возможности для молодых, и наша задача — помочь ребятам в реализации их потенциала как на наших форумах, так и на площадках круглогодичных молодёжных образовательных центров, открытых по поручению президента, в течение всего года», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Участники смогут посетить фестивали исторической реконструкции и выставки архивных материалов, побывать на встречах в рамках проекта «Без срока давности» и принять участие в практических занятиях от Поискового движения России.

Одно из приоритетных направлений программы мероприятий — оказание помощи в добровольческой и благотворительной деятельности. За 2024 год на форумах Росмолодёжи было собрано более 22 тонн гуманитарной помощи, изготовлено более 600 м маскировочных сетей. Участники сдали 1,1 тыс. литров донорской крови и оказали помощь в 104 государственных и социальных учреждениях.

На платформе Росмолодёжь. Форумы доступна регистрация на всероссийские мероприятия. Помимо запуска форумного сезона, на церемонии прошла и презентация нацпроекта «Молодёжь и дети». В ней приняли участие около 1 тыс. выпускников форумов Росмолодёжи прошлых лет, представителей региональных организаций, победителей грантового конкурса Росмолодёжи и представителей «Движения первых».

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля открылась регистрация участников на Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Мероприятие пройдёт в июле, регистрация открыта до 7 мая. Форум соберёт более 4 тыс. молодых лидеров со всей России и станет одним из крупнейших центров по комплексной оценке и подготовке молодых специалистов.