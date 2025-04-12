Московская область, 12 апреля, 2025, 21:04 — ИА Регнум. В подмосковном Нахабино подросток совершил поджог торгового центра «Элизиум». Об этом 12 апреля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Возгорание произошло на втором этаже, где пламя быстро охватило несколько торговых павильонов. Персоналу и посетителям удалось оперативно эвакуироваться, никто не пострадал», — сказано в публикации.

Отмечается, что несовершеннолетний зашёл в один из магазинов центра с канистрой бензина и воспламенил горючую жидкость. На данный момент пожарные продолжают борьбу с огнём, однако сложная планировка здания и сильное задымление затрудняют тушение. Площадь возгорания составляет около 100 кв. м.

Самого подростка задержали, он находится на допросе. По предварительным данным, поджигателя завербовали неизвестные лица. Позже в пресс-службе Росгвардии уточнили: мошенники пообещали заплатить за поджог ТЦ 250 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля суд в Орловской области признал подростка виновным в государственной измене и приговорил к 7 годам 6 месяцам воспитательной колонии. По версии следствия, в феврале 2024 года несовершеннолетий за денежное вознаграждение поджёг железнодорожный релейный шкаф. Это задание он получил от главного управления разведки минобороны Украины через мессенджер.

Ранее Забайкальский краевой суд вынес приговор двум подросткам из Читы, совершившим диверсию на станции мобильной связи. Куратор с Украины в мессенджере предложил им поджечь критически важный объект за 30 тыс. рублей. Один из подростков проведёт в воспитательной колонии шесть лет, другой — 6,5 года.