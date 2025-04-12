Тунис, 12 апреля, 2025, 20:35 — ИА Регнум. Причиной задержки группы россиян в Тунисе стало отсутствие занавески на окне, рассказал 12 апреля один из освобождённых и вернувшихся в РФ граждан.

MOHAMED MESSARA/EPA/ТАСС

В интервью «РИА Новости» он подчеркнул: россияне не знали, что нарушают какие-то правила.

«И потом уже нам сказали, в чём наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном. Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали», — рассказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля часть группы из 11 российских граждан, ранее освобождённых из-под стражи в Тунисе, прибыла в Москву.

В ноябре 2024 года туристы из РФ отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Спустя несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».

В декабре того же года в российском посольстве в Тунисе заявили, что россияне попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек. 30 января в посольстве заявили, что задержанных подозревают в причастности к терроризму.

11 апреля следственный судья Туниса принял решение об освобождении российских туристов. По информации местных СМИ, в ходе следствия была доказана непричастность россиян к терроризму. Вечером того же дня появилась информация о том, что два самолёта с 11 гражданами вылетели из Туниса. Консульские сотрудники помогли им в оформлении документов для выезда из страны.