Вашингтон, 12 апреля, 2025, 20:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ещё на год продлил действие антироссийских санкций, которые ранее вводил экс-глава Белого дома Джо Байден. Соответствующий документ 10 апреля был внесён в федеральный реестр нормативных актов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — сказано в материале.

Речь идёт об указе 14 024 от 15 апреля 2021 года, который был принят бывшим американским лидером из-за якобы «вредоносных» внешнеполитических действий со стороны России. В частности, в данном указе упоминалась заморозка российских активов в стране, а также введение антироссийских санкций.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что конгресс страны увеличит давление на администрацию Трампа, чтобы ввести ещё больше ограничений в отношении РФ. Ранее 50 американских сенаторов заявили о готовности ужесточить антироссийские санкции, если Москва не примет участия в мирном урегулировании на Украине.

Тогда отмечалось, что сенаторы готовы ввести пошлины в 500% для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. В тот же день США ввели санкции против трёх россиян, трёх российских компаний и одного сухогруза, зарегистрированного в РФ. Затем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Вашингтон может ввести дополнительные «жёсткие санкции», несмотря на то, что РФ не находится в списке стран, выплачивающих взаимные пошлины с США.

18 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввёл против страны уже 28 595 санкций, и призвал не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом глава государства неоднократно указывал, что, вопреки санкционным мерам недружественных стран, экономика РФ демонстрирует рост.