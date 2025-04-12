Москва, 12 апреля, 2025, 22:22 — ИА Регнум. В Национальном центре «Россия» в Москве стартовал пятый сезон международной премии «Мы вместе». Мероприятие проходит в рамках презентации национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом 12 апреля сообщили в медиаслужбе форума.

Национальный центр «Россия»

«Международная премия #МЫВМЕСТЕ создаёт новые возможности для реализации и продвижения в нашей стране социально значимых инициатив. Самые успешные проекты получают поддержку от государства и бизнеса», — заявил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

По его словам, интерес к премии постоянно растёт. За прошедшие годы на участие в премии поступило более 145 тыс. заявок из 142 стран. Новый сезон премии предусматривает 12 номинаций и четыре категории в рамках национального трека: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория».

В числе новых номинаций — «Устойчивое будущее» за вклад в охрану природы и сбережение окружающей среды, а также номинация «Поколение добра», направленная на поддержку социальных проектов, реализуемых добровольцами в возрасте от 14 до 17 лет. Ещё одним нововведением в текущем году стала специальная номинация «Вместе сильнее». Она будет присуждаться за реализацию совместных социальных проектов между государством, НКО, бизнесом и СМИ.

Международный трек премии посвящён социальному партнёрству в целях глобального развития. Его участниками станут иностранные юридические и физические лица. Также в 2025 году усилены инструменты продвижения проектов и расширены образовательные возможности для участников. К оценке заявок будет привлечен искусственный интеллект.

Заявки на участие в мероприятии принимаются на сайте премиямывместе.рф до 23 июня. Церемония награждения пройдет с 2 по 5 декабря на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в Национальном центре «Россия».

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года слушатели программы «Время героев» приняли участие в торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе». Премия вручается за значительный вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем. В 2024 году лауреатов выбирали среди некоммерческих организаций и учреждений, а также из числа компаний и индивидуальных предпринимателей, субъектов, муниципалитетов и моногородов страны.