Пхукет, Таиланд, 12 апреля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Рейс Пхукет-Москва авиакомпании Azur Air будет отправлен 13 апреля в 3:45 мск после задержки продолжительностью 19 часов. Об этом сообщили представители авиакомпании.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Выполнение рейса ZF-2902 планируется 13 апреля в 07:45 (03:45 мск), авиакомпания вынуждена перенести рейс в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы», — заявили представители компании «РИА Новости».

На время ожидания вылета пассажирам предоставят возможность размещения в гостинице и иные услуги в соответствии с правилами, сказано в сообщении. Представители авиакомпании на Пхукете совместно с туроператорами уже занимаются размещением, отметили также в Azur Air.

Ранее 12 апреля Telegram-канал Mash сообщал, что около 200 человек не могут вылететь в Москву из Пхукета из-за задержки рейса. Самолёт должен был вылететь в 8:50 мск, однако вылет трижды переносили.

По данным Telegram-канала, пассажирам, ожидающим вылета с самого утра, не предоставляли горячего питания, ничего не сообщали о размещении в гостиницах, а на горячей линии авиакомпании перенаправляли в турагентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле более 200 пассажиров авиакомпании Utair в течение более чем 10 часов ожидали вылета в Дубай из московского аэропорта Внуково. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что у Boeing незадолго до взлёта выявили поломку, ремонт которой занял несколько часов. Затем, поскольку время дежурства пилота закончилось, авиаперевозчик начал искать другого лётчика.

В конце марта в аэропортах Колумбии застряли семь футболистов молодёжной сборной России. Сначала им не удалось быстро добраться до столицы страны — Боготы из-за поломки самолёта, а затем они не смогли оперативно вылететь из Боготы ввиду овербукинга на рейсе.