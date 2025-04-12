Москва, 12 апреля, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Движение «Молодая гвардия единой России» (МГЕР) поздравило сотрудников космической отрасли по всей стране с Днём космонавтики. Об этом сообщила пресс-служба политической партии «Единая Россия».

Партия «Единая Россия»

«День космонавтики — один из важнейших праздников не только для нашей страны, но и для всего человечества. Ровно 64 года назад наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой исторический полёт. Сейчас имя первого космонавта знают во всём мире. Ежегодно по всей стране мы проводим праздничные мероприятия. В этом году наши активисты поздравляли сотрудников космической отрасли, проводили тематические викторины, кинопоказы и экскурсии для детей. Поздравляю всех с Днём космонавтики!» — отметил председатель МГЕР Антон Демидов.

В честь праздника активисты МГЕР провели тематические мероприятия в регионах страны.

Так, в Санкт-Петербурге более 1500 человек приняли участие в массовой зарядке вместе с олимпийской чемпионкой, депутатом Заксобрания Любовью Егоровой, в Омске активисты поздравили сотрудников завода «Полёт», а в Москве провели акцию «Ты просто космос», в рамках которой гвардеец в костюме космонавта дарил девушкам герберы (эти цветы называют «космическими»).

В Донецкой Народной Республике (ДНР) активисты МГЕР также возложили цветы и венок к памятнику лётчику-испытателю, Герою Великой Отечественной войны Георгию Береговому, который проживал в городе Енакиево.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. В Советском Союзе соответствующий праздник — День космонавтики — установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 апреля в поздравлении работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики отметил, что легендарный старт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется эпохальным событием XX столетия и великим триумфом Отечества. По словам главы государства, этот праздник объединяет все поколения граждан страны.