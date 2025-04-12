Москва, 12 апреля, 2025, 20:11 — ИА Регнум. В Москве в Национальном центре (НЦ) «Россия» стартовал пятый, юбилейный сезон всероссийского проекта «Флагманы образования». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

«12 апреля в Национальном центре «Россия» на презентации национального проекта «Молодёжь и дети», запущенного по инициативе президента России, стартовал пятый, юбилейный сезон всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей», — говорится в сообщении.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» для педагогов, студентов и управленцев, стремящихся к развитию образования в России.

В этом сезоне будут расширены форматы участия: появятся четыре новых трека: «Медиа», «Государство», «Культура» и «Наставничество».

По словам замруководителя Росмолодежи Дениса Аширова, только за последний год 11 региональных и муниципальных команд прошли программу профессионального развития, 400 студентов получили возможность стажировок, а 78% участников «Педагогической пробы» выразили желание работать в образовательных учреждениях.

«Это показывает, что проект не только выявляет лидеров, но и помогает им найти свое место в профессии», — сказал Аширов.

Более того, благодаря «Флагману образования» более 26 тысяч человек получили индивидуальные рекомендации по профессиональному развитию, 45 победителей конкурса заняли управленческие должности, а 136 участников включены в региональные кадровые резервы.

«Благодаря проекту в кадровый резерв Минпросвещения уже вошли 122 участника. Это значит, что система образования России получает мотивированных, энергичных и подготовленных специалистов, готовых брать на себя ответственность и внедрять новые подходы», — отметила директор Департамента кадровой политики Минпросвещения России Ирина Кокоева.

В пятом сезоне продолжит развиваться сообщество «Созвездие Флагманов образования» — открыт новый конкурсный отбор для тех, кто готов войти в число ведущих экспертов сферы образования. Эксперты проекта участвуют в ключевых событиях — от международных форумов до профильных сессий и образовательных интенсивов, представляют проект на внешних площадках и становятся наставниками для участников платформы «Россия — страна возможностей».

Как передавало ИА Регнум, ранее суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», доктор физико-математических наук Максим Щербина разработал систему, позволяющую предупреждать жителей цунамиопасных районов России о наступлении такой угрозы.