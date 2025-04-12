Москва, 12 апреля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. «Движение первых» организовало всероссийскую акцию «Путь в космос», приуроченную ко Дню космонавтики. В тематических мероприятиях поучаствовали десятки тысяч детей, родителей, наставников и педагогов по всей стране. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе объединения.

Пресс-служба «Движение Первых»

С 6 по 12 апреля участники акции знакомились с достижениями России в космической отрасли и вдохновлялись на собственные исследования. Активисты принимали участие в тематических встречах с представителями космической отрасли, создавали творческие работы на тему праздника, а также исполняли композицию «Трава у дома» — официальный гимн российской космонавтики.

«Мы гордимся нашими достижениями в космической отрасли и помогаем участникам движения увидеть в ней перспективы для своей будущей самореализации», — сказал Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Так, воспитанники гимназии № 18 Свердловской области представили собственные модели космических изобретений, в том числе прототипы лунохода, спутника и летающей тарелки. В Московской области состоялась видеовстреча с академиком Валерием Фаренковым, который отметил важность образования для будущего страны. Школьники из Владимирской области лепили снежные ракеты, а в Ростовской области провели телемост с заслуженным испытателем космической техники Николаем Грековым.

Кроме того, активисты «Движения первых» приняли участие в акции #СозвездиеПожеланий и записали для участников 72-й длительной экспедиции МКС видеообращение из Музея космонавтики. Космонавты Иван Вагнер, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков передали в ответ слова благодарности.

Пресс-служба «Движение Первых»

«Движение первых» предложило пользователям Сети также принять участие в акции «Путь в космос». Для этого необходимо создать творческую работу на космическую тему: рисунок космического корабля или изображение предмета, который хотелось бы взять в космическое путешествие. Затем фото или видео работы нужно опубликовать в социальных сетях с хештегом #ПутьВКосмос.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 апреля поздравления с Днём космонавтики работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли направил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что легендарный старт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества. Путин подчеркнул, что в настоящее время ракетно-космический комплекс решает целый ряд важных и сложных задач по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы, разработке передовых образцов техники.