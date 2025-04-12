* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 12 апреля, 2025, 19:32 — ИА Регнум. В Киеве задержали бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), объявленного в розыск в России за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает издание «Страна. ua».

Виталий Белоусов/РИА Новости Александр Алиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Паблики сообщают о задержании в Киеве известного футболиста Александра Алиева. Заявляют, что он был пьяным за рулем, а его спутница влезла на капот полицейской машины», — говорится в публикации.

Позже в Telegram-канале издания был опубликован пост о том, что украинские правоохранители подтвердили задержание Алиева, уточнив, что экс-футболиста остановили на Чоколовском бульваре в Киеве за нарушение правил движения.

«Во время общения с патрульными водитель и пассажирка выражались нецензурно и вели себя агрессивно. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия — не реагировали. Оба гражданина были задержаны и доставлены в полицейское отделение», — сообщает полиция.

Как уточняют авторы поста, в итоге на задержанную парочку были составлены протоколы по факту вождения и появления в общественных местах в пьяном виде, мелкого хулиганства, движения по полосе общественного транспорта, а также заведомо ложный вызов скорой помощи.

Росфинмониторинг 2 ноября 2024 года внес бывшего украинского футболиста Александра Алиева в перечень террористов и экстремистов. Ранее Алиев призвал Вооружённые силы Украины (ВСУ) убивать мирных жителей в Курской области. Жителей региона он назвал «нечистью». После этого российские бойцы назвали его законной целью.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-игрока футбольной команды, ему выдвинули обвинения по подозрению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию или пропаганде терроризма.

Алиев родился в 1985 году в Хабаровске, жил в Курске и Москве, позднее стал игроком киевского «Динамо» и принял украинское гражданство. Экс-футболист рассказывал, что прекратил общение с собственным отцом, поскольку тот поддерживает проведение СВО. Также Алиев говорил, что с удовольствием убивал бы русских.