Сухум, 12 апреля, 2025, 19:34 — ИА Регнум. В Сухуме стартовала финальная часть конкурса по выявлению перспективных руководителей «Команда Абхазии», в которой примут участие 86 человек.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В торжественной церемонии открытия конкурса принял участие вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, руководитель администрации президента Абхазии Беслан Эшба и ректор Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия.

Среди 3 тыс. подавших заявку на участие в данном конкурсе — представители органов государственной власти, люди с опытом депутатской деятельности, топ-менеджеры коммерческих и некоммерческих организаций и многие другие.

«Это очень актуальный конкурс, инициированный и поддержанный президентом Абхазии Бадрой Гунбой в период предвыборной кампании. Нам требуются управленцы практически во всех областях, а грамотная молодёжь, к сожалению, иногда остаётся без работы», — заявил журналистам Бигвава.

Финальная часть конкурса продлится три дня. Участников финала ждут достаточно сложные, но очень интересные испытания.

«Если смотреть, какое количество заявок было подано на первом этапе конкурса в соотношении с количеством жителей республики, то это феноменальный результат. Но в каждом конкурсе есть финалисты и те, кто побеждают. 86 финалистов получат поддержку от мастерской «Сенеж», шестимесячный образовательный трек, в который также будут включены стажировки в различных ведомствах и региональных структурах РФ. Это поможет не только сплотиться ребятам, дошедшим до финала, но и позволит построить отношения с управленцами из РФ», — рассказал Андрей Бетин.

По его словам, в ходе конкурса участники должны будут проявить свои управленческие компетенции. В итоге будет выявлено 20 победителей.

Конкурс «Команда Абхазии» реализуется по инициативе президента республики с целью выявления и поддержки перспективных руководителей, обладающих управленческим потенциалом, чтобы на их основе создать кадровый резерв страны.