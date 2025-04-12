Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Евро-атлантическое сообщество готовится к новой войне, и во главе этого процесса стоят Германия, Франция и Британия, заявил 12 апреля на Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

Евросоюз теперь тоже является частью евро-атлантической политики, подчеркнул министр.

«В этом нет сомнений, включая предоставление своей территории для планов НАТО двигаться на восток, на юг, я не знаю куда. Все эти евро-атлантические конструкции, я думаю, потерпели неудачу. Им не удалось укрепить безопасность и стабильность», — заявил Лавров.

Единственное, в чём преуспели указанные страны, — это разжигание напряжённости и ремилитаризация Европы, в том числе Германии, хотя экономическая и социальная ситуация там быстро деградирует, добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что выступление Лаврова на Анталийском форуме вызвало огромный ажиотаж и в зал смогли попасть не все желающие. Ведущий мероприятия пошутил, что в следующем году сессию с главой МИД РФ нужно будет проводить на находящемся неподалёку стадионе, который вмещает 14 тыс. зрителей.

В ходе своего выступления, отвечая на вопрос о разрешении украинского конфликта, Лавров отметил, что единственный способ — это устранение первопричин конфликта. Глава МИД РФ заявил, что это понимает и президент США Дональд Трамп, который осознаёт суть украинского конфликта лучше любого из европейских лидеров.

Министр также отметил, что НАТО должен был быть распущен сразу после распада СССР и прекращения существования Организации Варшавского договора. Лавров подчеркнул: НАТО не только не самораспустился, но и провозгласил себя единственной организацией, способной предоставлять гарантии безопасности, однако эта стратегия оказалась провальной.