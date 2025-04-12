Киев, 12 апреля, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Власти Украины провалили всеобщую мобилизацию и превратили её в «тотальную бусификацию». Об этом 12 апреля заявил депутат Верховной рады страны Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА Регнум

«Вы провалили нормальную всеобщую мобилизацию. Превратили её в тотальную бусификацию. И теперь ещё и рот надо закрыть? Где справедливость для всех?» — написал нардеп в Telegram-канале.

Бусификацией на Украине называют способ мобилизации, когда сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомов) силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, чтобы отвезти в военкомат.

Гончаренко отметил, что украинские власти до сих пор отказываются установить чёткие сроки демобилизации. Из-за этого украинцы, которых призвали на фронт в начале конфликта, уже третий год находятся в зоне боевых действий.

Ранее 12 апреля замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка заявил, что украинским гражданам следует «закрыть ротики» и не обсуждать тему мобилизации и демобилизации. По его словам, демобилизовать военнослужащих можно будет лишь после того, как одна из сторон конфликта капитулирует.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Украины регулярно фиксируют случаи насильственной мобилизации. Так, 4 апреля украинское издание «Страна. ua» информировало о гибели мужчины в ходе принудительной мобилизации в Одесской области. По информации журналистов, сотрудники ТЦК пытались похитить мужчину для отправки на фронт. Прохожие отбили его у военных, но ему стало плохо. Мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую помощь. Пока врачи ехали, мужчина перестал подавать признаки жизни.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что тотальная мобилизация, которую проводит киевский режим, полностью обескровит Украину. Он указал на то, что возраст для оправки на фронт в этой стране снижают, и не исключил в будущем создания украинского гитлерюгенда из детей, как это в свое время делали нацисты в Германии.