Москва, 12 апреля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Российские пользователи WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жалуются на проблемы в его работе. Соответствующее сообщение появилось 12 апреля на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Weronika Peneshko/dpa/Global Look Press

«Сервис доступен. Жалоб — много (час: 1614, сутки: 3661)», — сказано в обновляемом сообщении (данные на 18:50).

Чаще всего на сбои жаловались жители Петербурга, Новосибирской области и Москвы. У пользователей возникают проблемы с оповещениями (56% случаев), фиксируются сбои в работе мобильного приложения (14%) и общие сбои (26%).

Как передавало ИА Регнум, 30 марта был зафиксирован технический сбой в работе 11 российских сервисов. Сообщалось о неполадках в работе поисковой системы и сервисов «Яндекса», а также ряда других сайтов. Пресс-служба Роскомнадзора проинформировала, что сбои в работе сервисов «Яндекса» были вызваны проблемами с энергообеспечением в одном из центров обработки данных компании.

20 марта произошёл сбой в функционировании российских операторов связи, провайдера «Ростелеком», мессенджера WhatsApp, маркетплейсов, китайской нейросети DeepSeek, видеостримингового сервиса Twitch, игр Genshin Impact и Roblox. В Роскомнадзоре пояснили, что технические неполадки были связаны с использованием российскими сервисами иностранной инфраструктуры.