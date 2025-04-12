Тегеран, 12 апреля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Второй раунд переговоров между США и Ираном состоится 19 апреля в Омане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Исламской Республики Иран (ИРИ).

Sebastian Kahnert/DPA/TASS

«Стороны договорились, что переговоры продолжатся на следующей неделе», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Позже глава иранского дипведомства Аббас Аракчи в интервью иранской гостелерадиокомпании SNN уточнил, что второй раунд переговоров должен состояться «на следующей неделе, в субботу», 19 апреля. Он отметил, что диалог между представителями иранской и американской сторон пройдет в Омане, но «его проведение может быть немного в другом месте».

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля в Омане прошли переговоры делегаций Ирана и США. Американскую сторону представлял спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. На встрече стороны обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Один из участников иранской делегации рассказал, что непрямые переговоры между двумя странами проходили в позитивной атмосфере.

Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для заключения ядерной сделки с Ираном. Уточняется, что основной целью американской делегации в ходе переговоров в Омане является понимание, готова ли иранская сторона к потенциальной сделке.

7 марта глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Президент США уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путём дипломатии.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. После этого Трамп предупредил Иран о масштабных бомбардировках, если Тегеран откажется выполнять договорённости по ядерной программе.

11 апреля Уиткофф также сообщил, что Белый дом готов к поиску компромиссных решений в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы. По его словам, «красная линия» американской администрации в отношениях с Ираном — не допустить создание этой страной ядерного оружия.