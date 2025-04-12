Вашингтон, 12 апреля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на год продлил чрезвычайное положение в стране. Соответствующий документ был подписан главой Белого дома и внесён в федеральный реестр нормативных актов.

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«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — говорится в решении Трампа.

Нормативный акт должен быть опубликован 14 апреля.

Режим чрезвычайного положения в США в апреле 2021 года ввёл экс-президент Джо Байден из-за якобы «вредоносных» внешнеполитических действий со стороны России. В данном указе в том числе упоминалась заморозка российских активов в стране, а также введение антироссийских санкций.

В марте пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп не стал продлевать действие генеральной лицензии минфина, которая позволяла иностранным компаниям рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Генеральная лицензия 8L предоставляла возможность проводить ограниченные операции с некоторыми российскими банками, такими как Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк» и Центральный банк, исключительно для оплаты за нефть, газ, уголь.