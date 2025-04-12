Киев, 12 апреля, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Погибший во время боевого вылета пилот Вооружённых сил Украины (ВСУ) Павел Иванов был трижды награждён орденами. Об этом сообщил Telegram-канал «Воевода вещает».

Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

В публикации указано, что лётчику был не 21 год, как сообщалось ранее, а 26 лет.

Уточняется, что Иванов с начала спецоперации пилотировал Су-25 и налетал на нём на три ордена. Позже он переучился на американский истребитель F-16. Работа лётчика-штурмовика была для погибшего основной.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о гибели украинского пилота. Он также отметил, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Был ли в результате инцидента утерян самолёт, не уточнялось.

В августе 2024 года горсовет украинского Луцка также сообщил о гибели пилота Алексея Меся, который одним из первых прошёл обучение управлению истребителем F-16. Отмечалось, что военный погиб во время выполнения боевого задания. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая проинформировала, что истребитель сбили украинской же ракетой Patriot. 29 августа Генштаб ВСУ подтвердил потерю первого F-16.