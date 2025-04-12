Колумбус, США, 12 апреля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в предстоящем матче против «Коламбуса» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), поскольку ему был предоставлен отдых. Об этом сообщил главный тренер команды Спенсер Карбери.

Adam Hunger/AP/TASS Александр Овечкин

«Вашингтон» в гостях сыграет против «Коламбуса» 12 апреля в 19:30 мск. Помимо российского форварда, во встрече также не примет участие канадский защитник столичного клуба Джейкоб Чикран.

6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать установление нового рекорда.

В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских. В честь рекорда клуб «Вашингтон Кэпиталз» вручил российскому нападающему золотую клюшку.