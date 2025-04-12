Кишинёв, 12 апреля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Молдавского оппозиционного блогера Габриела Кэлина задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщил сам блогер в личном Telegram-канале.

Соцсети Габриела Кэлина Габриел Кэлин

«Задержали», — написал он.

Инцидент произошел после поездки блогера в Москву, где он принимал участие в мероприятии по линии автономной некоммерческой организации «Евразия».

В своих соцсетях Кэлин также опубликовал видео, на котором сотрудник правоохранительных органов выводит его из очереди перед паспортным контролем. Позже журналист RT Константин Придыбайло поделился видео, в котором Кэлин комментирует свое задержание.

«Пока непонятно, что и как будет. Но ясно одно — они не перестанут меня кошмарить в ближайшее время. Я ожидаю, что они перейдут на более серьёзные акции против меня», — сказал Кэлин.

Он также добавил, что задержание было ожидаемым.

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии 25 марта задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул в аэропорту Кишинева. Ей предъявили обвинения по четырём статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Против Гуцул также возбудили дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

28 марта суд сектора Чеканы в Кишинёве по требованию прокуратуры принял решение поместить Гуцул под арест на 20 суток. После этого глава автономии заявила, что Республика Гагаузия была обезглавлена. 9 апреля суд принял решение перевести Гуцул под домашний арест.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя происходящее, заявил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию.