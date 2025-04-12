Тегеран, 12 апреля, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из списка зеркальных пошлин на импортные товары, следует из обновлённого документа Таможенной и пограничной службы Штатов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Все продукты, которые должным образом классифицированы в перечисленных положениях, будут исключены из взаимных пошлин», — сказано в публикации ведомства.

В документе приведены 20 кодов классификации товаров, которые относятся к различным видам электроники. Из списка зеркальных пошлин исключили ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и другие полупроводниковые приборы.

По информации агентства Bloomberg, соответствующее решение властей США должно защитить покупателей от «шокирующего роста цен». При этом журналисты допустили, что эта мера может быть временной и вскоре товары из Китая подвергнутся другому тарифу.

Как отмечает CNBC, объявленные Трампом пошлины грозили наиболее негативными последствиями Apple и подобным технологическим компаниям. По данным инвестиционно-аналитической компании Evercore ISI, в Китае производится 80% iPad и более половины компьютеров Mac. Там же происходит окончательная сборка около 90% iPhone.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Трамп объявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили. Однако в назначенный срок глава Белого дома заявил о приостановке на 90 дней действия ответных пошлин в отношении более чем 75 стран.

Китай сообщил о введении ответных пошлин на импорт из США в размере 34%. В ответ на это Трамп утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Однако 10 апреля глава США вновь повысил пошлины на товары из Китая до 145%. На следующий день, 11 апреля Пекин также увеличил пошлины на товары из США до 125%.