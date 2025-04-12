Варшава, 12 апреля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. В центре Варшавы 12 апреля проходит многотысячный митинг и марш. Об этом сообщило информагентство Polsat.

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Марш посвящён 1000-летию Польского королевства. В 1025 году в Гнезненском соборе было коронован Болеслав Храбрый.

При этом участие в акции принимают лидеры крупнейшей оппозиционной партии страны «Право и справедливость», в том числе председатель партии Ярослав Качиньский и её кандидат на президентских выборах Кароль Навроцкий, а также их сторонники с партийной символикой. Навроцкий, в частности, выступил на митинге.

«Тысячелетие королевства свидетельствует, что поляки никогда не примут <…> национальную амнезию. Поляки никогда не откажутся от своей свободы и своего суверенитета. Да здравствует свободная независимая Польша», — сказал политик в ходе выступления.

На одной из площадей в центре города пройдёт концерт старинной музыки. Агентство отметило, что участники акции намерены установить рекорд по количеству пар, танцующих полонез. Автомобильное движение и движение общественного транспорта в этом районе Варшавы перекрыто.

Как передавало ИА Регнум, ранее Навроцкий заявил, что «глубоко разочарован» действиями главы киевского режима Владимира Зеленского. Политик сказал, что Польша оказывает Украине значительную экономическую и военную помощь и при этом сама оказывается в проигрышном положении из-за решений Еврокомиссии в области экономики, а киевский режим не проявляет благодарность Варшаве.

Навроцкий также отмечал, что он не видит Украину членом НАТО и Евросоюза. 15 января Зеленский посоветовал Навроцкому «тренироваться, чтобы защищать страну с оружием в руках». В ответ бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Зеленского заниматься делами Украины, отметив, что президента поляки выберут сами. Действующий президент Польши Анджей Дуда в свою очередь посоветовал Зеленскому быть осторожнее в своих высказываниях.