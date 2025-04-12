Вашингтон, 12 апреля, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, покинул место переговоров с Ираном в Маскате. Об этом 12 апреля сообщила американская газета The Washington Post (WP).

Evelyn Hockstei/AP/TASS Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф

Журналисты утверждают, что машины направлялись в сторону посольства США. Ранее иранские СМИ проинформировали о завершении переговоров делегаций Ирана и США в Омане.

Один из участников иранской делегации рассказал, что непрямые переговоры между двумя странами проходили в позитивной атмосфере.

Как передавало ИА Регнум, Уиткофф 11 апреля в третий раз посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры проходили в закрытом режиме, они продлились почти 4,5 часа и завершились поздним вечером. В тот же день спецпосланник вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и 12 апреля в 05:42 мск совершил посадку в аэропорту Маската в Омане.

В субботу, 12 апреля, Уиткофф принял участие во встрече представителей США и Ирана, на которой планировалась обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для заключения ядерной сделки с Ираном. Уточняется, что основной целью американской делегации в ходе переговоров в Омане является понимание, готова ли иранская сторона к потенциальной сделке.

7 марта глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Американский президент уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путём дипломатии.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. После этого Трамп предупредил Иран о масштабных бомбардировках, если Тегеран откажется выполнять договорённости по ядерной программе.

11 апреля Уиткофф также сообщил, что США готовы к поиску компромиссных решений в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы. По его словам, «красная линия» администрации Трампа в отношениях с Ираном — не допустить создание этой страной ядерного оружия.