Вашингтон, 12 апреля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил вдвое сократить финансирование Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2026 году. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Предложенный президентом Дональдом Трампом годовой бюджет NASA на 2026 год почти вдвое сократит финансирование научной деятельности агентства, а также потенциально сократит финансирование других крупных инициатив», — говорится в публикации.

Под другими крупными инициативами подразумевается проект по доставке грунта с Марса, а также запуск космического телескопа Nancy Grace Roman.

По данным агентства, в 2026 году NASA выделят менее $4 млрд при условии, что в 2024 году финансирование организации составило $7,3 млрд. Уточняется, что больше всего, на 70%, будет урезан бюджет отдела астрофизики.

Ранее агентство Reuters сообщало, что сотрудники NASA вынуждены работать с тараканами и без столов после указа Трампа вернуться в офисы на полный рабочий день. Глава Белого дома велел госслужащим вернуться к работе в очном формате, тогда как ранее они работали удалённо. При этом ряд государственных учреждений был не готов разместить такое количество сотрудников.