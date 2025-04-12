Нижний Новгород, 12 апреля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Попавший в больницу после инцидента с избиением футболист «Пари НН» Антон Мухин идет на поправку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора нижегородского клуба Давида Мелик-Гусейнова.

Григорий Соколов/РИА Новости Игрок ФК «Пари НН» Антон Мухин (слева)

«Он проходит необходимые медицинские процедуры, и мы ждем, когда он полностью восстановится. Для нас сейчас это приоритетная задача, мы хотим исключить все риски для его организма. Он молод и идет на поправку, динамика восстановления положительная», — сказал Мелик-Гусейнов.

Генеральный директор предположил, что через неделю-полторы у спортсмена «всё будет хорошо».

Ранее агент футболиста Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболиста избил в общественной бане один из сотрудников клуба. Медики зафиксировали у игрока закрытую черепно-мозговую травму, он проходит амбулаторное лечение в больнице во Владивостоке. Пострадавший написал заявление в полицию.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2025 года экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов рассказал, что в юношестве участвовал в грабежах и разбойных нападениях. По его словам, мог попасть за решетку после того, как вместе с друзьями избил и ограбил мужчину.