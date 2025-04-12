Белгород, 12 апреля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом 12 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В селе Николаевка Белгородского района дрон ударил по автомобилю. Ранен мужчина», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавший с осколочными ранениями головы и левой голени был доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь, добавил Гладков. Уточняется, что в результате удара украинского БПЛА были также повреждены стёкла и кузов автомобиля.

11 апреля в результате киевской агрессии погиб житель Белгородской области. ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по грузовому автомобилю. Днём ранее, 10 апреля, украинский БПЛА атаковал автомобиль с мирными жителями в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, погиб один человек. В тот же день четыре человека, в том числе годовалый ребёнок, получили ранения после атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в Суземском районе Брянской области.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля украинский беспилотник атаковал село Борки Валуйского округа Белгородской области. В результате удара пострадал подросток. При атаке дрона ВСУ на село Берёзовка 5 апреля были ранены двое мужчин и 15-летний подросток.

По данным постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на 8 апреля, только за предшествовавшую неделю от атак ВСУ на гражданское население приграничных российских городов погибло восемь мирных жителей, еще 106 человек пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.