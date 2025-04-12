В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал мужчина
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Белгород, 12 апреля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом 12 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Николаевка Белгородского района дрон ударил по автомобилю. Ранен мужчина», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавший с осколочными ранениями головы и левой голени был доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь, добавил Гладков. Уточняется, что в результате удара украинского БПЛА были также повреждены стёкла и кузов автомобиля.
11 апреля в результате киевской агрессии погиб житель Белгородской области. ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по грузовому автомобилю. Днём ранее, 10 апреля, украинский БПЛА атаковал автомобиль с мирными жителями в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, погиб один человек. В тот же день четыре человека, в том числе годовалый ребёнок, получили ранения после атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в Суземском районе Брянской области.
Как передавало ИА Регнум, 7 апреля украинский беспилотник атаковал село Борки Валуйского округа Белгородской области. В результате удара пострадал подросток. При атаке дрона ВСУ на село Берёзовка 5 апреля были ранены двое мужчин и 15-летний подросток.
По данным постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на 8 апреля, только за предшествовавшую неделю от атак ВСУ на гражданское население приграничных российских городов погибло восемь мирных жителей, еще 106 человек пострадали.
Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.