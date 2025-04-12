Киев, 12 апреля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Украинским гражданам следует «закрыть ротики» и не обсуждать тему мобилизации и демобилизации. Об этом замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка заявил в эфире украинского телеканала «Первый».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, демобилизовать военнослужащих можно будет лишь после того, как одна из сторон конфликта капитулирует. Что касается ротации военных, то для этого нужен резерв из 300–500 тыс. подготовленных бойцов.

«Закрыли сейчас свои ротики на тему демобилизации и не распространяем эту тему. Второе: донесли обществу, что служить должен каждый», — сказал Швайка.

Он добавил, что мнение людей о мобилизации не спрашивают, так как оно по определению будет негативным. Нельзя обсуждать вопрос выполнения каждым его обязанностей, отметил рекрутер.

Швайка предложил предоставлять каждому военнообязанному от трёх до шести месяцев на то, чтобы «найти себе место» в войсках. Тех, кто не определился, будут принудительно распределять работники военкоматов.

В украинских СМИ и соцсетях регулярно появляются кадры с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), применяющих силу к мужчинам. Задержанных нередко избивают и силой усаживают в автомобили. Не раз сообщалось и о гибели людей во время мобилизации.

Один из таких случаев произошёл в селе Сухой Лиман Одесской области. Мужчину, которого сотрудники ТЦК пытались похитить, отбили прохожие. После этого он потерял сознание и, пока ехала скорая, перестал подавать признаки жизни.

С 18 мая 2024 года на Украине действует закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным и свёл к минимуму их права. В частности, он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не указаны.