Москва, 12 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. В преддверии длинных выходных с 12 по 15 июня спрос на туры на середину месяца увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сервисы бронирования.

Томас ТхайцуSputnik/РИА Новости

Самыми популярными направлениями стали Турция, Египет, Абхазия и Санкт-Петербург. Последний в этом сезоне особенно востребован из-за совпадения праздников с началом белых ночей.

Спрос на поездки в Турцию увеличился на 80%, в Таиланд ― на 14,3%.

«Кроме того, фиксируем повышение спроса на туры в Китай, в ОАЭ, в Египет, а также значительный рост интереса к путешествиям в Тунис относительно единичных заявок в прошлом году», — сообщили в сервисе «Слетать. ру».

Средний чек на туры в Турцию увеличился на 4,2% ― до 244,7 тыс. рублей. Подорожали также Египет и Абхазия. При этом поездки в Таиланд обойдутся незначительно дешевле.

Также россияне, которые планируют отдых самостоятельно, начали массово скупать авиабилеты. По данным Ozon Travel, количество бронирований билетов на самолёт по стране выросло почти на 70%. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Калининград, Москва и Санкт-Петербург. В зарубежном сегменте вырос интерес к Анталье, Баку, Еревану и Минску.

По данным «Купибилет», средняя стоимость билетов из Москвы в июне составила 22 тыс. рублей за международный рейс и 10 тыс. рублей — по стране.

Ранее эксперты заявили, что существенное укрепление рубля привело к резкому росту спроса на отдых за границей. Аналитики на основании исследования рынка туруслуг отметили рост во второй половине февраля не только трафика на сайты туристических операторов и агрегаторов, но и количества бронирований туров — на 26% в сравнении с показателями за 1–12 февраля. Уточнялось, что россияне бронируют отдых как на предстоящий летний сезон, так и на осенние и зимние месяцы.

Больше всего во второй половине февраля вырос спрос на отдых в Китае — в 4,7 раза относительно аналогичного периода 2024 года, а также Вьетнаме — почти в семь раз. Россияне стали чаще бронировать туры в Египет — на 68%, Турцию — на 54%, на Мальдивы — на 49% относительно показателей февраля 2024 года.

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», спрос среди россиян на поездки за границу в 2024 году вырос на 38% по сравнению с показателями 2023 года.