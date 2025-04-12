Вашингтон, 12 апреля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для заключения ядерной сделки с Ираном. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Американский чиновник сообщил, что Трамп готов пойти на компромиссы, чтобы заключить сделку», — указано в публикации.

Также уточняется, что основной целью американской делегации в ходе переговоров в Омане является понимание, готова ли иранская сторона к потенциальной сделке.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Американский президент уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путём дипломатии.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. После этого Трамп предупредил Иран о масштабных бомбардировках, если Тегеран откажется выполнять договорённости по ядерной программе.

11 апреля спецпредставитель главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф также сообщил, что США готовы к поиску компромиссных решений в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы. По его словам, «красная линия» администрации Трампа в отношениях с Ираном — не допустить создание этой страной ядерного оружия. Вскоре Уиткофф прибыл в Оман для участия в переговорном процессе.