Москва, 12 апреля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на Украине 105 сотрудников «Роскосмоса» погибли или пропали без вести и ещё 342 получили ранения. Об этом 12 апреля в ходе выступления на концерте в Москве по случаю Дня космонавтики заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«При выполнении боевых задач получили ранения 342 наших товарища, а 105 коллег навсегда ушли из жизни или пропали без вести», — сказал Баканов.

Участниками СВО стали более 1 тыс. работников ракетно-космической отрасли, более 400 из них были отмечены государственными и ведомственными наградами, а двое — Артур Потапов и Сергей Седов — получили звания Героев России, рассказал глава «Роскосмоса».

Говоря о работе отрасли для поддержки проведения спецоперации, Баканов отметил: важно, чтобы российские спутниковые системы обеспечивали ВС РФ актуальной информацией в режиме реального времени, что поможет сохранить жизни солдат и офицеров.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля на совещании по развитию Военно-морского флота президент Владимир Путин заявил, что все российские беспилотники должны быть интегрированы в единый разведывательный ударный контур, связанный со спутниковой группировкой РФ.

26 марта Путин заявил, что российские бойцы в ходе спецоперации показывают себя наилучшим образом, исполняя свой долг на СВО. 11 апреля помощник президента Алексей Дюмин отметил, что ситуация в зоне СВО стабильна и заметна положительная динамика.