Брянск, 12 апреля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. В Брянской области мужчина погиб из-за детонации взрывного устройства ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Сегодня в селе Кирилловка Климовского района местный житель обнаружил на обочине полимерный пакет, при попытке поднять его сдетонировало взрывное устройство. К сожалению, мужчина погиб на месте», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что находившая вместе с погибшим жена получила легкую контузию и была доставлена в районную больницу.

«Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул глава региона.

Богомаз также выразил родным погибшего глубокие соболезнования, заявив, что такие действия ВСУ являются «настоящим террористическим актом против простых мирных граждан».

Как передавало ИА Регнум, эвакуированная жительница города Суджи рассказала, что во время оккупации ВСУ украинские боевики применяли против мирных жителей Курской области отравляющий газ.

По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 154 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также шесть управляемых авиационных бомб JDAM.