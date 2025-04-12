Индия, 12 апреля, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Тринадцатилетняя девочка пострадала при нападении леопарда в штате Махараштра на западе Индии. Об этом сообщило издание The Bridge Chronicle.

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Инцидент произошёл вечером 8 апреля в районе Ширур округа Пуна, когда девочка и её отец возвращались домой на мотоцикле. Из леса внезапно появился леопард и напал на ребёнка.

«Девочка получила травмы ноги, в том числе глубокие царапины от когтей. Её немедленно доставили в ближайшую больницу для лечения, она находится в стабильном состоянии», — говорится в материале.

Мужчина смог на мгновение отпугнуть леопарда, что позволило им сбежать. Местные жители услышали крики и бросились на помощь отцу и дочери.

За последние несколько месяцев, отметило издание, в районе Ширур несколько раз замечали леопардов. Они появлялись возле возделываемых полей и лесов. Власти принимают меры для предотвращения нападений хищников.

Ранее ИА Регнум сообщало о другом случае нападения леопарда на жителей Индии. В декабре 2022 года в штате Ассам на востоке страны хищник атаковал автомобиль с сотрудниками лесного хозяйства, а затем — фургон с пассажирами на территории кампуса Научно-исследовательского института тропических лесов близ города Джорхат. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек, в том числе дети и женщины. После нескольких неудачных попыток леопарда удалось поймать.