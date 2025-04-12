Челябинск, 12 апреля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» дома обыграл минское «Динамо» в первом четвертьфинальном матче Кубка Гагарина со счётом 4:2.

Официальный сайт хоккейного клуба «Трактор» Челябинск

Первые два периода встречи прошли с нулевым счётом, однако в третьем случилось сразу шесть голов. Сперва на 43-й минуте отличился нападающий «Трактора» Александр Кадейкин, однако спустя семь минут счёт уже был 2:1 в пользу «Динамо». Шайбы забросили нападающие Илья Усов и Роман Горбунов.

Игра перевернулась на 60-й минуте встречи, когда игроки челябинского клуба Максим Шабанов, Виталий Кравцов и Артём Блажиевский забросили по шайбе, обеспечив «Трактору» победу в первой игре серии.

Следующая встреча команд состоится 14 апреля в Челябинске. В 1/8 плей-офф «Трактор» прошёл владивостокский «Адмирал», минское «Динамо» обыграло московский ЦСКА.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля петербургский СКА проиграл московскому «Динамо» и вылетел из Кубка Гагарина, впервые с 2010 года не сумев преодолеть первый раунд плей-офф. Главный тренер СКА Роман Ротенберг пожелал «Динамо» удачи и выразил уверенность в том, что его команда вскоре вернёт Кубок Гагарина в Петербург.