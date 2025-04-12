Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Турции вызвало огромный ажиотаж, в зал смогли попасть не все желающие. Об этом сообщает «РИА Новости».

AP/TASS/Mert Gokhan Koc Глава МИД РФ Сергей Лавров

Желающие послушать выступление Лаврова начали собираться в зале за полчаса до начала пресс-конференции. Затем в помещении закончились и свободные стулья, и места для стоящих зрителей.

Охрана прекратила допуск журналистов и гостей форума в зал. Некоторые сотрудники СМИ прошли в зал вместе с российской делегацией, но после этого дверь была закрыта.

«Невозможно, вы не пройдёте», — заявили охранники одной из журналисток, которая пыталась войти в зал.

ТАСС в свою очередь сообщил, что Лавров, заметив, что одна из девушек сидит на полу, поинтересовался, удобно ли ей. Ведущий, в свою очередь, пошутил, что в следующем году сессию с главой МИД РФ нужно будет проводить на находящемся неподалёку стадионе, который вмещает 14 тыс. зрителей.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ажиотаж, вызванный выступлением Лаврова, отметила, что на полях форума российского министра назвали «дипломатической рок-звездой». Она добавила, что огромное внимание к выступлению Лаврова наглядно демонстрирует «результаты провалившейся изоляции» России.

В ходе своего выступления глава МИД РФ, в частности, заявил, что евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Великобританией и Францией сосредоточилось на подготовке к новому военному конфликту. Отвечая на вопрос о разрешении украинского конфликта, Лавров отметил, что единственный способ — это устранение первопричин конфликта.